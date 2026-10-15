New York borsası ÜFE verilerinin ardından karışık seyirle açıldı

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Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,46 artarak 51.858,06 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,41 azalışla 7.687,31 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,17 kayıpla 26.380,77 puana geriledi.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 6,3 ile beklentilerin üzerinde arttı. Ülkede üretici enflasyonu, aylık bazda Mart 2022'den, yıllık bazda Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Ülkede perakende satışlar da eylülde aylık bazda yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde arttı.ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 10 Ekim'de sona eren haftada 199 bine yükseldi. Bu sonuç piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Ülkede dün yayımlanan, eylülde enflasyonun hızlandığına işaret eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından bugünkü ÜFE verileri de kalıcı fiyat baskılarına dair korkuları körükledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) hedefin üzerinde seyreden enflasyonla mücadele kapsamında yeni faiz artışlarına gidebileceğine dair beklentiler artarken, yüksek faiz oranlarının yapay zeka yatırımlarına darbe indirebileceğine ilişkin endişeler, teknoloji hisselerine baskı yaptı.

Yapay zeka hisselerindeki satış dalgasının yatırımcıları yeniden devlet tahvillerine yöneltmesiyle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 14 baz puan düşerek yüzde 5,05'e ve 30 yıl vadeli tahvil faizi 12 baz puan azalarak yüzde 5,39'a geriledi.

Analistler, yatırımcıların Fed Başkanı Kevin Warsh'un yarın Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'nda yapacağı konuşmayı beklediğini kaydetti.

Dün piyasaların kapanışının ardından bilançosunu yayımlayan Dell Technologies'in hisseleri, şirketin yapay zekaya yönelik harcamalarının geri dönüşüne dair artan endişelerle yüzde 7,2 değer kaybıyla güne başladı. Dell'in hisselerindeki bu azalış, diğer veri merkezi ekipmanı şirketlerinin hisselerini de aşağı çekti.