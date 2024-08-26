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New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı.

Haber Merkezi
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New York borsası yatay seyirle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,06 artışla 41.200,84 puana çıkarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,09 artarak 5.639,66 puana ulaşırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 düşerek 17.871,81 puana geriledi.

Yatırımcılar eylül ayında faiz indirimlerine başlanacağı yönündeki iyimserliğini korurken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında yatay seyir izlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyondaki yukarı yönlü riskin azaldığı ve iş gücü piyasasının soğuduğuna işaret ederek, para politikasında ayarlama yapmanın zamanının geldiğini söylediğini anımsattı.

Bu hafta büyüme ile kişisel tüketim harcamalarının aralarında olduğu önemli veri akışının takip edileceğini aktaran analistler, çarşamba günü de çip şirketi Nvidia'nın bilançosunu açıklayacağını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyan dayanıklı mal siparişlerinin tutarı, yüzde 9,9 ile dört yılın en yüksek aylık artışını kaydetti.

Analistler, beklentilerin üzerine çıkan dayanıklı mal siparişlerinin, ABD'de imalat faaliyetlerindeki mevcut yavaşlamanın geçici olabileceğine yönelik beklenti oluşturduğunu söyledi.

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