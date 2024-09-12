New York borsası yatay seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yatay seyirle 40.856,73 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 artışla 5.557,48 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,11 kazançla 17.413,89 puana ulaştı.

Ülkede açıklanan veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri desteklemeye devam ederken, pay piyasalarında açılışta yatay seyir izlendi.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerinde, yıllık bazda ise yüzde 1,7 ile öngörülerin altında yükseldi.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de ağustosta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,4 arttı.

Analistler bugünkü ÜFE verilerinin, Fed'in piyasanın beklediği kadar agresif bir şekilde faiz indirimine gitmesinin gerekmeyeceğini doğrular nitelikte olduğunu söyledi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Eylül ile biten haftada 2 bin artışla 230 bine çıkarken, piyasa beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşti.

Analistler, geçen hafta işsizlik maaşı başvurularının hafif bir artış kaydetmesinin, iş gücü piyasasındaki yavaşlamaya rağmen işten çıkarmaların hala düşük seviyede olduğunu gösterdiğini belirtti.

Son haftalarda zayıflayan istihdam ve ekonomik büyüme verilerinin, Fed'in normalden daha fazla faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri artırdığını anımsatan analistler, ancak bu beklentilerin büyük ölçüde sonlandığını kaydetti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağını ve yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.