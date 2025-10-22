New York borsası yatay seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,02 azalışla 46.914,07 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 azalarak 6.734,09 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 azalışla 22.921,76 puana indi.

ABD'li şirketlerin bilançoları, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi ve bütçe anlaşmazlığı nedeniyle hükümetin kapalı kalmaya devam etmesine ilişkin endişeler yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında açılışta yatay bir seyir izlendi.

Bilanço sezonu yakından izlenirken, dün piyasa kapanışının ardından finansal sonuçlarını açıklayan Netflix'in üçüncü çeyrek karı beklentilerin altında kaldı. Şirket hisseleri yüzde 7'den fazla değer kaybetti.

Yarı iletken üreticisi Texas Instruments'ın hisseleri de dördüncü çeyreğe ilişkin gelir tahmininin beklentileri karşılayamamasının ardından yüzde 7'nin üzerinde geriledi.

Telekomünikasyon şirketi AT&T'nin ise üçüncü çeyrekte abone sayısındaki artış beklentileri aşmasına karşın hisseleri yüzde 2'den fazla düştü.

Analistler, bugün piyasa kapanışının ardından bilançosunu açıklayacak "muhteşem yedili"den Tesla'nın finansal sonuçlarının yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini belirtti.

Ticaret cephesinde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile planlanan görüşmenin gerçekleşmeyebileceğine ilişkin açıklamaları risk iştahını azalttı.

İki hafta içinde Güney Kore'de, Çin Devlet Başkanı Şi ile bir araya geleceğini belirten Trump, kısa süre sonra bu görüşmenin "belki de gerçekleşmeyebileceğini" ifade etti.

Öte yandan, ABD'de federal hükümetin kapalı kalmasının 22'inci gününe girilirken, Trump hükümetin kapanmasından sorumlu tuttuğu Demokratlarla yalnızca geçici bütçe tasarısını onaylayarak hükümetin açılmasını sağlamaları durumunda görüşeceğini belirtti.