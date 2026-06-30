New York borsası yatay seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,02 azalışla 52.168,18 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,01 artışla 7.441,27 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,01 artarak 25.824,47 puana çıktı.

ABD ile İran arasında hafta sonu yaşanan karşılıklı çatışmaların ardından tarafların saldırıları durdurma konusunda anlaşmasının risk iştahını desteklemesiyle haftaya pozitif başlayan pay piyasalarında, yeni işlem gününün açılışında yatay bir seyir izlendi.

İran ile ABD'nin saldırıları durdurma konusunda anlaşmasının ardından tarafların Katar'ın başkenti Doha'da görüşeceğine yönelik haber akışı dün piyasalardaki olumlu havayı desteklemişti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid bin Muhammed el-Ensari, düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in Katar'da İranlı temsilcilerle değil arabulucularla bir araya geleceğini bildirdi.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları verebilecek makroekonomik veriler de yatırımcıların odağında bulunurken ABD'de bugün açıklanacak JOLTS açık iş sayısı ile Conference Board'un Tüketici Güven Endeksi verileri yakından takip edilecek.

Perşembe günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde yayımlanacak JOLTS verilerinin, ABD iş gücü piyasasının görünümüne ilişkin daha fazla bilgi sağlaması bekleniyor.