New York borsası yatay seyirle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yatay seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,07 artışla 33.808,96 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 artarak 4.133,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 artışla 12.072,46 puana tırmandı.

ABD'de bilanço sezonu yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında kapanışta yatay bir seyir izlendi.

Kişisel bakım ve hijyen ürünleri üreten Procter & Gamble'ın (P&G) bugün açıklanan finansal sonuçları, şirketin satışlarının ocak-mart döneminde yıllık yüzde 4 artışla 20 milyar dolara ulaştığını gösterdi. Şirketin hisseleri, beklenenden iyi gelen finansal sonuçlarının ardından yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.

Analistler, ABD'de gelecek hafta da Amazon, Alphabet, Meta ve Microsoft gibi ABD'li büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarının takip edileceğini belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda aylık 1,2 puan artışla 50,4'e çıkarak piyasa beklentilerini geride bıraktı. 6 ayın en yüksek seviyesine çıkan endeks, imalat sektöründeki büyümeye işaret etti.

Ülkede hizmet sektörü PMI da nisanda geçen aya göre 1,1 puan artarak 53,7 değerine yükseldi.