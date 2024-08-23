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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi güne yükselişle başladı.

Haber Merkezi
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New York borsası yükselişle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,41 artarak 40.879,12 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,57 artışla 5.602,49 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 kazançla 17,772.73 puana çıktı.

Yatırımcılar, Powell'ın bugün Jackson Hole'da vereceği mesajları beklerken pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Analistler, Fed'in bu hafta yayımladığı toplantı tutanaklarının yetkililerin çoğunun eylülde faiz indirimini değerlendirmeye hazır olduğunu gösterdiğini anımsattı.

Fed Başkanı Powell'ın da yakında faiz indirimine başlayacaklarına dair ipuçları vermesinin beklendiğini aktaran analistler, ancak faiz indiriminin boyutu ve hızıyla ilgili ayrıntıların sınırlı olabileceğini belirtti.

Analistler, eylülde faiz indirimine kesin gözüyle bakıldığına işaret ederek, faiz indiriminin 25 mi yoksa 50 baz puan mı olacağı yönünde ayrılık bulunduğunu kaydetti.

Diğer Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, verilerin hareket etmenin uygun olacağını düşündürecek şekilde geldiğini söyledi.

Faiz oranlarını düşürmeye yakın olduklarını kaydeden Bostic, sakin ve düzenli bir normalleşme istediklerini anlattı.

Bostic, olası karar aralığını, Fed'in faizi sabit tutmasından 50 baz puan indirmesine kadar sıraladığını aktardı.

Öte yandan Nvidia, Broadcom ve Qualcomm gibi çip şirketlerinin hisseleri, yüzde 1'in üzerinde kazançla güne başlarken, önceki seanstaki sert düşüşlerin bir kısmını telafi etti.

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