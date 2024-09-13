  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. New York borsası yükselişle açıldı
Takip Et

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
New York borsası yükselişle açıldı
Takip Et

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,14 artarak 41.153,70 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 artışla 5.603,34 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,03 kazançla 17.575,26 puana çıktı.

ABD Merkez Bankasının gelecek hafta vereceği faiz kararı beklenirken pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında ABD'de ithalat fiyat endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,3, ihracat fiyat endeksi de yüzde 0,7 ile beklentilerden fazla azaldı.

Öte yandan, Boeing fabrikası işçilerinin 737 Max dahil çoğu uçağın üretimini etkileyecek greve gitmesinin ardından şirketin hisseleri, açılışta yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.

Çinli e-ticaret firması PDD Holdings'in hisseleri de ABD yönetiminin düşük değerli gönderilerin ülkeye girişini sınırlamaya yönelik adım atması sonrasında yüzde 4 düşüş gösterdi.

Fed beklentileri ikiye bölündü: Faiz indirimine nasıl başlanmalı?Fed beklentileri ikiye bölündü: Faiz indirimine nasıl başlanmalı?Küresel Ekonomi

 

Borsa Haberleri
Ata Portföy CEO’su Mehmet Gerz: Bireysel yatırımcıların halka arz heyecanı kaçtı!
Bireysel yatırımcıların halka arz heyecanı kaçtı!
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası yükselişle kapandı