New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,26 artarak 42.234,99 puana çıkarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artışla 5.727,66 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 artarak 18.046,44 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem atacağı adımların büyüklüğüne ilişkin soru işaretleri varlığını korurken pay piyasalarında işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izlendi.

Piyasalarda bu hafta yoğun veri gündemi ile Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında bulunurken, analistler, makroekonomik verilerden alınacak sinyaller ile Banka yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Fed yetkililerinden açıklamalar gelmeye devam ederken, Bankanın 50 baz puanlık faiz indirimine karşı çıkan Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, enflasyonun temel ölçütlerinin Bankanın yüzde 2 hedefinin "rahatsız edici derecede üzerinde" olduğunu ve bundan sonraki süreçte politika duruşunu ayarlama yaklaşımında temkinli olmaya devam edeceğini belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 5 arttı. Endeks, bu dönemde rekor tazelemesine karşın konut fiyatlarının artış hızında yavaşlama olduğuna işaret etti.