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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, Şükran Günü sonrası yarım gün işlemle yükselişle açıldı. Perakende sektörüne odaklanan yatırımcılar, Black Friday etkisiyle piyasalarda pozitif bir seyir izliyor.

Haber Merkezi
AA
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New York borsası yükselişle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,28 artarak 44.848,45 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,17 artışla 6.009,1 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 artarak 19.089,03 puana tırmandı.

ABD'de Şükran Günü nedeniyle dün kapalı olan, bugün ise yarım gün işlem görülecek pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Analistler, Şükran Günü tatili dolayısıyla piyasalarda işlem hacminin oldukça düşük olmasının beklendiğini belirtti.

ABD'de indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı "Black Friday" nedeniyle perakende satışların ve perakende şirketlerin hisselerinin yatırımcıların odağında olacağını aktaran analistler, ABD Ulusal Perakendeciler Birliğinin (NRF) verilerine göre bu yıl Şükran Günü'nden Siber Pazartesi'ye kadar 183,4 milyon kişinin alışveriş yapmasının beklendiğini kaydetti.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Çin'e yarı iletken ekipman satışına beklendiği kadar güçlü olmayan ek kısıtlamalar getirmeyi değerlendirdiğine ilişkin haber akışı sonrası çip şirketlerinin hisselerinde kaydedilen yükseliş piyasalardaki pozitif seyirde kısmen etkili oldu.

Applied Materials ve KLA'nın hisseleri yüzde 2'nin, Lam Research'ün hisseleri yüzde 3'ün ve Nvidia'nın hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,20 ile ekim ayının sonundan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

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