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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

AA
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New York borsası yükselişle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,24 artarak 42.495,76 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,38 artışla 5.891,07 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 kazançla 19.395,51 puana çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve bu ay görevi devralacak Donald Trump yönetiminin gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler devam ederken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Analistler, Trump'ın önerdiği şirket vergilerini düşürme, düzenlemeleri hafifletme, tarifeler getirme ve yasa dışı göçü engelleme gibi politikaların şirket karlarını artırabileceğini ve ekonomiyi canlandırabileceğini belirterek, belirli riskleri de beraberinde getirebileceğini kaydetti.

Kurumsal tarafta, ABD Başkanı Joe Biden'ın, ulusal güvenlik gerekçesiyle ABD'li çelik üreticisi US Steel'in Japonya'nın en büyük çelik üreticisi Nippon Steel'e satılmasını engellemek için harekete geçtiğini bildirmesi sonrasında US Steel'in hisseleri yüzde 6 kayıpla güne başladı.

ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Vivek Murthy'nin alkol tüketiminden kaynaklanan kanser riski konusunda uyarıda bulunmasının ardından bazı alkollü içecek şirketlerinin hisselerindeki düşüş dikkati çekti. Constellation Brands ile Anheuser-Busch Inbev'in hisseleri yaklaşık yüzde 2, Diageo hisseleri de yüzde 3'ten fazla geriledi.

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