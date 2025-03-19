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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde güne yükselişle başladı.

Haber Merkezi
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New York borsası yükselişle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,20 artarak 41.666,04 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 artışla 5.632,95 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 kazançla 17.588,32 puana çıktı.

Yatırımcılar Fed'in açıklayacağı faiz kararını beklerken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler yoluyla başlattığı ticaret savaşının ABD'de enflasyonist baskıları tetikleyebileceğine ilişkin endişelerin de varlığını koruduğuna işaret eden analistler, tarife gerilimlerinin Fed'in projeksiyonlarına etkilerinin değerlendirileceğini kaydetti.

Analistler ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasına ilişkin ABD ile Rusya arasında gerçekleştirilen temasların sınırlı da olsa bir iyimserlik oluşturduğunu ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,72'ye çıkarak 9 hafta sonra ilk kez artarken, başvurular yüzde 6,2 azaldı.

Öte yandan, Tesla'nın hisseleri, şirketin California eyalet düzenleyicilerinden olası bir robotaksi hizmeti için ilk resmi onayını almasının ardından yüzde 3'ten fazla yükseldi.

Dün yıllık yazılım geliştirici konferansında son teknolojilerini ve yeni işbirliklerini duyuran Nvidia'nın hisseleri ise güne yaklaşık yüzde 2 kazançla başladı.

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