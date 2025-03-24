New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,78 artarak 42.313,71 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,05 artışla 5.727,13 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,50 kazançla 18.049,94 puana yükseldi.

ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizlikler sürerken pay piyasaları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Piyasalardaki pozitif seyirde, Trump yönetiminin gelecek hafta açıklamayı planladığı tarifelerin beklenenden daha ölçülü ve hedefe yönelik olabileceğine dair beklentiler etkili oldu.

ABD basınında yer alan haberlerde, Beyaz Saray'ın 2 Nisan'da açıklanması planlanan tarifelere yönelik yaklaşımını daralttığı, muhtemelen belirli sektörlere özgü tarifeleri kapsam dışı bırakırken, ABD ile dış ticaretin büyük bölümünü oluşturan belirli ülkelere karşı karşılıklı vergiler uygulayacağı aktarıldı.

ABD Başkanı Trump da geçen hafta tarifelerde "esnek" olabileceklerine işaret etmişti.

Analistler, ABD'nin korumacı ticaret politikasının ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizliklerin devam ettiğini kaydederek, Trump yönetiminin atacağı adımların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtti.

ABD ekonomisinin durumuna ilişkin sinyaller verebilecek verilerin bu hafta yatırımcıların odağında olduğunu belirten analistler, bugün açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere, perşembe günü açıklanacak büyüme verileri ve haftalık işsizlik maaşı başvurularıyla, cuma günü yayımlanacak ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verilerinin yakından izleneceğini kaydetti.​​​​​​​