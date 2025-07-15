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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, enflasyon verilerinin yayımlanması sonrasında güne yükselişle başladı.

Haber Merkezi
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New York borsası yükselişle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi, yatay seyirle 44.471,28 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,53 artışla 6.301,28 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 kazançla 20.835,34 puana ulaştı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon ise haziranda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,9 ile beklentilerin altında geldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi de temmuzda 5,5 değerine çıkarken, sektör faaliyetlerinde dört aylık daralmanın ardından genişlemeye işaret etti.

Kurumsal tarafta, ABD'nin büyük bankaları, ikinci çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı. Bu yılın ikinci çeyreğinde JPMorgan Chase'in net karı yüzde 17 azalırken, Wells Fargo'nun karı yüzde 0,6 ve Citigroup'un karı yüzde 25 yükseldi.

Karı düşmesine rağmen beklentilerin üzerinde gelen JPMorgan Chase'in hisseleri yatay seyirle güne başladı. Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 3'ten fazla gerilerken, Citigroup'un hisseleri yüzde 2'nin üzerinde arttı.

Analistler, açıklanan enflasyon verisinin piyasalara olumlu yansıdığını söyledi.

Öte yandan ABD hükümetinden ihracat lisansı için güvence aldığını H20 çiplerinin Çin'e satışına devam etmeyi planladığını açıklayan Nvidia'nın hisseleri de yüzde 4'e yakın değer kazandı.

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