  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. New York borsası yükselişle açıldı
Takip Et

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, enflasyon verilerinin yayımlanacağı haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
New York borsası yükselişle açıldı
Takip Et

 

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 artarak 45.430,61 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artışla 6.498,09 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,49 kazançla 21.806,22 puana yükseldi.

Yatırımcılar bu hafta açıklanacak enflasyon verilerini beklerken pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Analistler, geçen hafta yayımlanan istihdam verilerinin iş gücü piyasasında soğumaya işaret ettiğini anımsattı.

Verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ayki toplantısında faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin güçlendiğini belirten analistler, bu haftaki enflasyon verilerinin de ülke ekonomisinin durumu ve Fed'in gelecek dönemde atacağı politika adımlarına dair daha fazla ipucu verebileceğini vurguladı.

Borsa Haberleri
Açığa satışta yukarı adım kuralı uygulanacak
Açığa satışta yukarı adım kuralı uygulanacak
Borsada kayıp yüzde 2'ye yaklaştı
Borsada kayıp yüzde 2'ye yaklaştı
Borsada hangi hisseler öne çıktı? İşte en çok kazandıran hisseler...
Borsada hangi hisseler öne çıktı?
Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı