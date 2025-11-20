New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,09 artarak 46.641,14 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,51 artışla 6.742,78 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,09 kazançla 23.036 puana yükseldi.

Makroekonomik veriler ve şirket bilançoları yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanmasının geçen hafta sona ermesinin ardından bu hafta açıklanmaya başlanan ekonomik veriler yakından izleniyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 119 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten 4,4'e çıktı.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 15 Kasım ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi azalarak 220 bine geriledi.

İş gücü piyasasına ilişkin verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin zayıf kalmaya devam ettiği görüldü.

Analistler, bugün açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin, Fed'in 9-10 Aralık tarihlerindeki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi iş gücü piyasasının durumunu gösteren son veriler olduğunu, güncel verilerin toplantıdan sonraki bir tarihte yayımlanacağını belirterek bu durumun bankanın faiz indirimine gitme olasılığını artırmadığını belirtti.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, dün hükümetin kapalı olduğu süreçte bazı verilerin toplanamaması nedeniyle ekim ayına ilişkin istihdam raporunun yayımlanmayacağını duyurmuştu. Daha önce 5 Aralık'ta yayımlanması planlanan ve ekim ayına ait bazı verileri de içerecek kasım ayına ilişkin istihdam raporunun ise 16 Aralık'ta açıklanacağı bildirilmişti.

Şirket bilançoları da yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, Nvidia'nın dün piyasa kapanışı sonrası açıkladığı finansal sonuçları piyasalardaki "yapay zeka balonu" endişesini yatıştırdı.

California merkezli çip üreticisinin bilançosuna göre, Nvidia'nın geliri üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 62 artışla 57 milyar dolara ulaşarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirket, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 65 milyar dolar olarak açıkladı.

Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, şirketin en yeni yapay zeka çipi olan Blackwell'in satışlarının beklentilerin çok üzerinde olduğunu belirtti.

Nvidia'nın hisseleri güçlü bilançosunun ardından yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı.

ABD'li perakende devlerinden Walmart'ın hisseleri de üçüncü çeyrekte gelir ve karının beklentileri aşması ve bu yıla ilişkin satış tahminlerini artırması sonrası yüzde 6'nın üzerinde yükseldi.