New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,1 artarak 50.170,27 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,23 artışla 6.957,54 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 kazançla 23.142,87 puana çıktı.

Yatırımcılar yayımlanan makroekonomik verilerle şirket bilançolarını değerlendirirken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Şubat ile biten haftada 227 bine gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede dün açıklanan verilere göre ise tarım dışı istihdam, ocakta beklentilerin üzerinde artarak 130 bin kişi yükselirken, işsizlik oranı yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e gerilemişti.

Analistler, dün iş gücü piyasasının güçlü kaldığına işaret eden verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini geciktirebileceği öngörüsüyle pay piyasalarında risk algısının arttığını anımsattı.

Yarın açıklanacak ocak ayı tüketici enflasyonu verilerinin de yatırımcıların odağında bulunduğuna değinen analistler, söz konusu verilerin Fed'in gelecek dönemde atabileceği adımlara dair daha fazla ipucu verebileceğini kaydetti.

Analistler, mevcut durumda para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine en erken haziran ayında gideceğinin fiyatlandığını belirtti.

Kurumsal tarafta, dün piyasaların kapanışının ardından bilançosunu yayımlayan ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın hisseleri beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmesi sonrasında yüzde 1 yükseldi.

Tim Hortons, Burger King ve Popeyes gibi zincirlerin sahibi Restaurant Brands International'ın (RBI) hisseleri de tahminlerin üzerinde finansal sonuçlar açıklamasına rağmen yüzde 4 değer kaybetti.

Ticaret cephesinde ise dün ABD Temsilciler Meclisi'nde, Başkan Donald Trump'ın Kanada'ya uyguladığı gümrük vergilerinin kaldırılmasına yönelik tasarı için oylama yapıldı.

Cumhuriyetçilerden de 6 üyenin desteğiyle 211'e karşı 219 oyla geçen tasarının, ABD Senatosu'nda da kabul edilse bile Trump tarafından veto edilmesi bekleniyor.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı konuya dair paylaşımda, Temsilciler Meclisi veya Senato'da gümrük vergilerine karşı oy kullanan herhangi bir Cumhuriyetçi üyenin seçim zamanı geldiğinde ciddi sonuçlarla karşılaşacağını kaydetti.