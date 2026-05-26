New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,21 artarak 50.686,15 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,51 artışla 7.511,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 kazançla 26.590,50 puana çıktı.

Dün Anma Günü dolayısıyla kapalı olan pay piyasalarında, Tahran ile Washington arasında bir anlaşmanın yakın olduğuna dair temkinli iyimserlikle haftanın ilk işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü sosyal medya hesabından, nihai hale getirilmek üzere İran'la bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump ertesi gün ise "Müzakereler düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor, müzakerelere katılan temsilcilerime, zaman bizim lehimizde olduğu için anlaşma konusunda acele etmemelerini söyledim." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı, dün de İran ile olası anlaşmanın "ya harika ve anlamlı olacağını ya da herhangi bir anlaşma olmayacağını" belirtmişti.

Öte yandan dün ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD kuvvetlerinin İran'ın güneyine "meşru müdafaa" amaçlı saldırılar düzenlediğini belirtti.

Hawkins, ABD'nin devam eden ateşkes sürecinde itidalli davranmayı sürdürürken aynı zamanda kuvvetlerini koruyacağını söyledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise ateşkes ihlaline karşı karşılık verme hakkının "meşru ve kesin" olduğunu kaydetti.

Analistler, olası bir anlaşmaya ilişkin sürecin kırılgan bir zeminde ilerlediğine dikkati çekti.

Orta Doğu'daki gerilimde sona yaklaşıldığına ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine yönelik iyimser mesajlara işaret eden analistler, buna karşın ateşkesin durumuna dair belirsizliklerin yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden olduğunu söyledi.

ABD'nin saldırısı öncesinde 95 dolara kadar inen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, TSİ 16.30 itibarıyla yaklaşık yüzde 3 artarak 99,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise yaklaşık yüzde 4 azalarak 92,86 dolardan alıcı buldu.

Tahvil faizlerindeki düşüş de dikkati çekerken, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 9 baz puan azalışla yüzde 4,48'ye 30 yıllık hazine tahvili faizi de 7 baz puan azalarak yüzde 5,01'e indi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, martta yıllık bazda yüzde 0,7 artarak konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığını gösterdi.