New York borsası yükselişle açıldı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,15 artarak 51.424,84 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,24 artışla 7.688,99 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 kazançla 26.892,80 puana çıktı.

ABD'de bugün açıklanan veriler, ülke ekonomisinin büyüme ve istihdam açısından dayanıklılığını koruduğuna işaret etti. Ülke ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,2 ile tahminlerin üzerinde büyüdü. Öncü tahminlerde ekonominin bu dönemde yüzde 1,5 büyüdüğü öngörülmüştü.

ABD'de özel sektör istihdamı eylülde 90 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aştı. Ülkede kişisel tüketim harcamaları ağustosta aylık bazda yüzde 0,9 ile beklentilerin üzerinde artarken, kişisel gelirler ise yüzde 0,2 ile beklentilerin altında yükseliş kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3 arttı. Piyasa beklentileri endeksin aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,3 artması yönündeydi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 7,3'e çıkarak Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Dün uzun yılların zirvelerini gören tahvil faizleri, enflasyon verilerinin Fed'in ekimde faiz artışına gitme ihtimalini bir miktar zayıflatmasıyla geriledi. ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 5,20'ye, 30 yıllık hazine tahvili faizi de yüzde 5,55'e kadar indi.