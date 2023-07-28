New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 170 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,5 artışla 35.459,29 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,99 artarak 4.582,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,9 kazançla 14.316,66 puana yükseldi.

ABD'de kişisel tüketim harcamaları verileri, enflasyon baskılarının hafiflediğine yönelik işaretler verirken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlendi. Ülkede kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3 yükseldi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 4,1 arttı. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, yaklaşık 2 yılın en düşük oranı olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi de temmuzda aşağı yönlü revize edilerek 71,6 olurken, Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Dün piyasalar kapandıktan sonra ikinci çeyrek bilançosunu açıklayan Ford'un hisselerinde yüze 3'ün üzerinde düşüş meydana gelirken, dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel'in de hisselerindeki yaklaşık yüzde 7'lik artış dikkati çekti.

Bugün bilançosunu açıklayan ABD'li tüketim malları devi Procter & Gamble'ın (P&G) hisseleri de beklentileri aşan kar ve gelir bildirmesi sonrasında yüzde 3'e yakın artış gösterdi.

ABD'li enerji devleri ExxonMobil ile Chevron'un karı ise ikinci çeyrekte azaldı. Finansal sonuçlarının yayımlamasının ardından ExxonMobil ile Chevron'un hisseleri yüzde 1'e yakın düştü.

Analistler, enflasyonun düştüğüne işaret eden verilerle ABD'nin resesyondan kaçınabileceği ihtimalini destekleyen finansal sonuçlara yatırımcıların olumlu tepki verdiğini kaydetti.