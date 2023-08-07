New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,16 artışla 35.473,13 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,9 artarak 4.518,44 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,61 kazançla 13.994,40 puana yükseldi.

Yatırımcılar bu hafta açıklanacak enflasyon verilerine hazırlanırken pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Analistler, temmuz enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) bundan sonraki adımlarına ilişkin daha fazla ipucu verebileceğini ifade etti.

Öte yandan, ABD doları cinsinden bir sabitkoin (stablecoin) olan PayPal USD'yi (PYUSD) piyasaya sürdüğünü duyuran çevrim içi ödeme sistemi PayPal'in hisseleri yüzde 3'e yakın değer kazanırken, Tesla'nın Mali İşlerden Sorumlu Üst Yöneticisi (CFO) Zach Kirkhorn'un istifa etmesi sonrasında elektrikli otomobil şirketinin hisseleri yüzde 1 düştü.

Geçen hafta açıkladığı bilançosunda üç aylık operasyonel karının ilk kez 10 milyar doları aştığını bildiren Berkshire Hathaway'in hisse fiyatındaki yüzde 3'ün üzerindeki artış dikkati çekti.