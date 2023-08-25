New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 250 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,73 artışla 34.346,90 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,67 artarak 4.405,71 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 kazançla 13.590,65 puana yükseldi.

Fed Başkanı Powell'ın para politikasına ilişkin Jackson Hole'de verdiği mesajlar sonrasında pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Powell, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını belirterek, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefimize doğru ilerleyeceğinden emin olana kadar politikamızı kısıtlayıcı bir seviyede tutma niyetindeyiz." dedi.

Yıllık bazda çekirdek tüketici enflasyonunun hala yüksek olduğuna değinen Powell, fiyat istikrarına geri dönmek için hala katedilmesi gereken çok yol olduğuna dikkati çekti.

Powell, büyümenin sürekli olarak trendin üzerinde olduğuna dair ek kanıtların enflasyondaki ilerlemeyi riske atabileceğini ve para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebileceğini vurguladı.

Daha fazla sıkılaştırmaya mı yoksa politika faizini sabit tutup gelecek verileri mi bekleyeceklerine karar verirken dikkatli olacaklarını kaydeden Powell, "Güçlü iş gücü piyasası koşullarının sürdürülebilir olduğu bir döneme ulaşmak için fiyat istikrarına ihtiyacımız olacak. İş bitene kadar buna devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Powell'ın konuşması sonrasında para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında yüzde 80,5 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı ve yüzde 19,5 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceği tahminleri öne çıktı.

Diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, şu anda ilave faiz artışlarına ihtiyaç görmediğini belirterek, Fed'in kısıtlayıcı duruşunu sürdürmesi gerektiğini, eylülde ne karar alınacağını da verilerin belirleyeceğini söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise enflasyonun soğuduğuna dair daha fazla kanıt görmeleri gerektiğine dikkati çekerek, çekirdek enflasyonun yüksek olması nedeniyle hala yapacak işleri olduğunu savundu.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de Fed'in misyonunu tamamladığını ilan etmesi için henüz erken olduğunu vurgulayarak, çekirdek enflasyonda belirgin bir iyileşme gördüğünü ancak zafer ilan etmek için erken olduğunu ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta aşağı yönlü revize edilerek 69,5 oldu.