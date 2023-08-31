New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası, son ekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına ara verebileceğine yönelik beklentilerle günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,11 artışla 34.890,24 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,38 artarak 4.514,87 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,54 kazançla 14.019,31 puana yükseldi.
ABD'de zayıf gelen ekonomik verilerin Fed'i daha fazla sıkılaşmaya gitmekten alıkoyacağına ilişkin beklentilerle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.
Ülkede dün açıklanan JOLTS Açık İş Sayısı verisinin ardından özel sektör istihdamına ilişkin bugün gelen veriler de iş gücü piyasasındaki yavaşlamayı gösterdi.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de özel sektör istihdamı ağustosta 177 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.
ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme verisi de yüzde 2,4'ten yüzde 2,1'e revize edildi.
Ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte beklenenden daha az büyüdüğünü ve istihdam artışının da beklenenden fazla yavaşladığını gösteren verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentiler yüzde 90'a yaklaştı.