New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,25 artışla 34.663,72 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,70 artarak 4.488,59 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,14 kazançla 13.917,89 puana yükseldi.

ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceği haftanın ilk işlem gününde pay piyasalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlendi.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, Morgan Stanley analistinin Tesla'nın yeni süper bilgisayarı Dojo'nun otomobil üreticisinin piyasa değerini 600 milyar dolar artırabileceğini öngörmesinin ardından yüzde 10'un üzerinde değer kazandı.

Qualcomm hisseleri de yarı iletken firmasının Apple akıllı telefonları için 2026'ya kadar 5G çipleri tedarik etmek üzere anlaşmaya varıldığını duyurmasının ardından yüzde 4'e yakın arttı.

Meta'nın hisseleri ise şirketin yeni bir yapay zeka modeli üzerinde çalıştığına dair haberlerin ardından yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.

Teknoloji hisselerindeki yükselişin yanı sıra ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki toplantısında faiz artırımına gitmeyeceğine dair beklentilerin güçlenmesi de piyasalardaki pozitif seyri destekledi.

ABD'nin önemli ekonomi gazetelerinden The Wall Street Journal'da hafta sonu yer alan "Fed yetkililerinin faiz duruşunda önemli bir değişim yolda" başlıklı haberde, bankanın eylül toplantısında faiz artışlarına muhtemelen ara vereceği belirtildi. Fed yetkililerinin faiz oranlarının sabit tutulması konusunda genel bir fikir birliğine varmış gibi göründüğü belirtilen haberde, bunun ekonominin faiz artışlarına nasıl tepki verdiğini görmeleri için daha fazla zaman tanıyacağı ifade edildi.

Öte yandan ABD'de çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisi öncesi New York Fed'in açıkladığı veriler ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin arttığını gösterdi. Buna göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, 4 aylık düşüşün ardından ağustosta 0,1 puan artışla yüzde 3,6'ya çıkarken, gelecek 3 yıllık süreci kapsayan enflasyon beklentisi 0,1 puan azalışla yüzde 2,8'e geriledi.