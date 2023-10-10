New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,59 artışla 33.604,65 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,63 artarak 4.335,66 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,39 artışla 13.484,24 puana yükseldi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların neden olduğu tedirginlikle yeni haftanın açılışında negatif bir seyir izleyen endeksler, gün içinde ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen "güvercin" tondaki açıklamalar sonrası yönünü pozitife çevirdi.

Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesi küresel petrol arzının olumsuz etkileneceğine dair endişeleri artırırken, Brent ve Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatları yüzde 4'ün üzerinde arttı.

Analistler, artan petrol fiyatlarının küresel bazda enflasyon endişesini artırabileceğini belirtti.

Orta Doğu'dan gelen çatışma haberlerinin ardından büyük savunma ve enerji şirketlerinin hisselerindeki yükseliş dikkati çekti. Lockheed Martin ve Northrop Grumman gibi savunma şirketlerinin hisseleri sırasıyla yüzde 8'in ve yüzde 11'in üzerinde değer kazandı. Enerji şirketlerinden ExxonMobil'in hisseleri de yüzde 4'e ve Chevron'un hisseleri yüzde 3'e yakın yükseldi.

Para politikası tarafında ise ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporunun Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımlara karşın iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterirken, bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırmıştı.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri takip edilirken, Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, bugün yaptığı bir konuşmada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) gerekli olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını değerlendirirken "dikkatli bir şekilde ilerleyecek" konumda olduğunu belirtti.

Son dönemde uzun vadeli Hazine tahvillerinin reel getirilerindeki artışa işaret eden Jefferson, ileriye baktığında yüksek tahvil faizleri nedeniyle finansal koşullardaki sıkılaşmanın farkında olmaya devam edeceğini ve politikanın gelecekteki seyrini değerlendirirken bunu aklında tutacağını ifade etti.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da uzun vadeli tahvil faizlerindeki son artışın ve genel anlamda sıkı finansal koşulların, Fed'in politika faizini daha fazla artırmasına daha az ihtiyaç duyulacağı anlamına gelebileceğini aktardı.

Analistler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin haber akışının yanı sıra ABD'de başta enflasyon olmak üzere bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler ile başlayacak bilanço sezonunun yatırımcıların odağında olduğunu belirtti. Bu yıl, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'nın da takip edileceği kaydedildi.