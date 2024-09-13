New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,72 artarak 41.393,78 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,54 artışla 5.626,02 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,65 kazançla 17.683,98 puana çıktı.

Endekslerdeki haftalık kazanç, Dow Jones için yüzde 2,6, S&P 500 için yüzde 4 ve Nasdaq için yaklaşık yüzde 6 olarak hesaplandı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta vereceği faiz kararı yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Analistler, Fed'in yüzde 5,25-5,50 aralığındaki faiz oranını 18 Eylül'de düşürmeye başlayacağına kesin gözüyle bakıldığını dile getirdi.

Ancak piyasaların 25 veya 50 baz puanlık faiz indirimi arasında bölünmüş durumda olduğuna işaret eden analistler, Fed'in 50 baz puanlık indirimini masada tuttuğuna dair söylentilerin yeniden ortaya çıktığını belirtti.

Para piyasasındaki fiyatlamalarla Bankanın gelecek hafta 25 baz puan faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 51, politika faizini 50 baz puan düşürme olasılığı yüzde 49 oldu.

Makroekonomik veri tarafında ABD'de ithalat fiyat endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,3, ihracat fiyat endeksi de yüzde 0,7 ile beklentilerden fazla azaldı.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, eylülde 1,1 puan artışla 69'a çıkarken, Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek değeri gördü.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ise eylülde 0,1 puan azalışla yüzde 2,7'ye inerken Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Boeing fabrikası işçilerinin 737 Max dahil çoğu uçağın üretimini etkileyecek greve gitmesinin ardından şirketin hisseleri, yaklaşık yüzde 3,7 değer kaybetti.

Çinli e-ticaret firması PDD Holdings'in hisseleri de ABD yönetiminin düşük değerli gönderilerin ülkeye girişini sınırlamaya yönelik adım atması sonrasında yüzde 2,4 düşüş gösterdi.