New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,30 artarak 44.156,12 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,61 artışla 6.086,28 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,28 kazançla 20.009,34 puana yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yapay zeka altyapısına yönelik milyarlarca dolarlık yatırım yapılacağını açıklaması ve Netflix'in güçlü gelen bilançosu sonrası pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

İmzaladığı kararnameler ve attığı adımlarla ikinci başkanlık dönemine hızlı başlayan Trump, OpenAI, Oracle ve SoftBank'ın kurduğu "Stargate" adlı ortak girişimle, yapay zeka altyapısına yönelik 500 milyar dolarlık yatırım yapılacağını duyurmuştu.

Analistler, yeni yatırım açıklamasının, Trump'ın genel olarak iş dünyasına ve özellikle de teknoloji sektörüne desteğini göstermesi açısından olumlu karşılandığını belirtti.

Trump'ın başkanlık görevini devralmasından bu yana tarifeler konusunda korkulandan daha ılımlı yaklaşım sergilemesinin de piyasalardaki iyimser havayı desteklediğini ifade eden analistler, ancak Trump'ın, Çin, Meksika, Kanada ve Avrupa Birliği'ne yönelik tarife tehditlerini sürdürmesinin ticaret savaşı riski ile enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri canlı tuttuğunu kaydetti.

Yapay zeka altyapısına yönelik yatırım açıklamasının ardından ortak girişimin parçası olan şirketlerden Oracle'ın hisseleri yüzde 6,8 değer kazandı.

Kurumsal tarafta da salı günü piyasaların kapanmasının ardından bilançosunu açıklayan Netflix, geçen yılın son çeyreğinde abone sayısını 18,9 milyon artırdı. Bu değer, şirketin bir çeyrekte gördüğü en yüksek abone artışı oldu. Aynı dönemde elde ettiği gelir de beklentilerin üzerinde gelen Netflix'in hisseleri yüzde 9,7 yükseldi.

Procter & Gamble'ın hisseleri de üç aylık finansal sonuçlarının beklentileri aşması sonrası yüzde 1,9 değer kazandı.

Johnson & Johnson'ın hisseleri ise şirketin gelir ve karının geçen yılın son çeyreğinde beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın yüzde 1,9 geriledi.