New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,25 artarak 45.514,95 puana çıktı.

S&P 500 endeksi de yüzde 0,21 artışla 6.495,15 puana ulaştı. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,45 kazançla 21.798,69 puana yükseldi ve kapanış rekorunu tazeledi.

Yatırımcılar bu hafta açıklanacak enflasyon verilerini beklerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Analistler, geçen hafta yayımlanan istihdam verilerinin iş gücü piyasasında soğumaya işaret ettiğini anımsattı.

Verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ayki toplantısında faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin güçlendiğini belirten analistler, bu haftaki enflasyon verilerinin de ülke ekonomisinin durumu ve Fed'in gelecek dönemde atacağı politika adımlarına dair daha fazla ipucu verebileceğini vurguladı.

Makroekonomik veri tarafında, New York Fed'in yayımladığı ağustosa ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,2'ye çıktı.

Söz konusu dönemde işsizlik ve iş kaybı beklentileri kötüleşirken, iş bulma beklentisi Haziran 2013'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de tüketici kredileri de temmuzda 16 milyar dolarla beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Öte yandan, ABD merkezli telekomünikasyon şirketi EchoStar, SpaceX'e yaklaşık 17 milyar dolar değerinde spektrum lisansı satmak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu. EchoStar'ın hisseleri yüzde 20 değer kazandı.