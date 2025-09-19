New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 170 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,37 artarak 46.314,57 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,49 artışla 6.664,39 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 kazançla 22.631,48 puana çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu hafta yılın ilk faiz indirimine gitmesi ve para politikasında daha fazla gevşeme olabileceğinin sinyalini vermesi sonrası pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bugün gerçekleşen görüşme yatırımcıların odağında yer alırken, Trump, Şi ile görüşmesinin çok verimli geçtiğini, Çin lideriyle ticaret, fentanil, Rusya-Ukrayna savaşı ve TikTok anlaşması gibi konularda "önemli mesafe" katettiklerini belirtti.

Görüşmeye ilişkin ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından paylaşımda bulunan Trump, "Devlet Başkanı Şi ile Güney Kore'de (ekim sonunda) düzenlenecek APEC Zirvesi'nde bir araya gelmemiz, gelecek yılın başında Çin'e gitmem ve Devlet Başkanı Şi'nin de uygun bir zamanda ABD'ye gelmesi konusunda anlaştık." ifadesini kullandı.

ABD ile Çin heyetleri hafta başında İspanya'nın Madrid kentinde bir araya gelmiş, Başkan Trump da görüşmelerin "çok iyi" geçtiğini bildirmişti.

Ayrıca Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'li firmalarca satın alınması konusunda sürecin sonuna geldiklerini, TikTok konusunda bir anlaşmaya vardıklarını ve Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşerek her şeyi netleştireceğini söylemişti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Bankanın bu haftaki faiz indirimi kararını desteklediğini ve bu yıl için 2 indirim daha öngördüğünü belirtti.

Kashkari, "İşsizlikte keskin bir artış riskinin, komitenin iş gücü piyasasını desteklemek için bazı adımlar atmasını gerektirdiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump tarafından Fed Yönetim Kurulu üyeliğine yeni atanan ve Banka'nın bu haftaki toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine tek karşı oyu kullanarak 50 baz puanlık faiz indirimi yapılmasından yana olan Stephen Miran ise tarifelerin enflasyonist bir etkisi olacağını öngörmediğini ifade etti.

Kurumsal tarafta da ABD'li kargo şirketi FedEx'in üç aylık dönemde geliri ve karının tahminlerin üzerinde gelmesinin ardından hisseleri yüzde 2,3 yükseldi.

Öte yandan ABD Senatosu, bugün Temsilciler Meclisi'nden geçen, federal hükümetin 1 Ekim'de kapanmasını önlemeye yönelik geçici bütçe tasarısına onay vermedi.