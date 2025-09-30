New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 artarak 46.397,89 puana çıktı ve kapanış rekorunu tazeledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,41 artışla 6.688,46 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 kazançla 22.660,01 puana ulaştı.

ABD'de federal hükümet 2019'dan bu yana ilk kez kapanmaya doğru giderken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Ülkede Demokratlar ve Cumhuriyetçiler yeni mali yılın başlamasına saatler kalmasına rağmen bütçe tasarısı üzerinde hala anlaşmaya varamadı.

ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin muhtemelen kapanacağını belirterek, bu durumda çok sayıda çalışanı işten çıkarabileceklerini ifade etti.

Demokratların kapanma istediğini öne süren Trump, "Biz kapanma istemiyoruz, çünkü şimdiye kadarki en harika dönemi yaşıyoruz. Kapanma sırasında çok sayıda insanı işten çıkarmak, (Demokratların) sevdikleri programları kesmek gibi geri dönüşü olmayan, onlar için kötü ve onlar tarafından geri döndürülemez şeyler yapabiliriz. Yani kapanmayla risk alıyorlar." diye konuştu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da kapanmanın önlenebileceği konusunda "şüpheli" olduğunu dile getirdi.

Analistler, hükümetin kapanması durumunda bazı önemli ekonomik verilerin yayımlanmasının da aksayacağına işaret ederek, bunun ABD Merkez Bankasının (Fed) politika kararları için belirsizlik oluşturabileceğini belirtti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins, veriler gevşemeyi destekliyorsa, faiz oranlarını tekrar düşürmenin uygun olabileceğini kaydetti.

Enflasyon ve iş piyasası için daha kötü bir görünüm olasılığını göz ardı edemeyeceğini vurgulayan Collins, bu yıl içinde biraz daha gevşeme yapılabileceğini söyledi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 1,7 artarak konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın devam ettiğini gösterdi.

Ülkede Conference Board Tüketici Güven Endeksi, eylülde 94,2 ile piyasa beklentilerinin altına düştü.

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, ağustosta 7 milyon 227 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Kurumsal tarafta Meta'ya 14,2 milyar dolarlık yapay zeka bulut altyapısı sağlayacağına dair bir anlaşma yaptığını duyuran CoreWeave'in hisseleri yaklaşık yüzde 12 değer kazandı.