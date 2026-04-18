New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 870 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,79 artarak 49.447,43 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,2 artışla 7.126,06 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,52 kazançla 24.468,48 puana ulaştı. S&P 500 ile Nasdaq endeksleri kapanış rekorlarını tazeledi.

Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilerin geçişine açıldığının duyurulması sonrasında pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İsrail ile Lübnan'ın 10 günlük ateşkes konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de bugün Lübnan'daki ateşkes doğrultusunda, ateşkes süresinin sonuna kadar Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine açık olacağını belirtti.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Trump, "İran (Hürmüz) boğazın tamamen açık olduğunu ve geçişe tamamen hazır olduğunu az önce duyurdu. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Trump, diğer paylaşımında ise boğazdaki İran'a yönelik deniz ablukasının, anlaşma yüzde 100 tamamlanana kadar geçerliliğini koruyacağını kaydetti.

İran ile anlaşma sürecinde sona geldiklerini ima eden Trump, müzakere başlıklarının çoğunda zaten anlaştıklarını ve yakın zamanda anlaşmanın tamamlanmasını umduğunu ifade etti.

Arz kesintisi endişelerinin azalmasıyla petrol fiyatları geriledi. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, TSİ 23.20 itibarıyla yaklaşık yüzde 8,7 azalarak 90,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 10,5 azalışla 84,79 dolardan alıcı buldu.

Kurumsal tarafta, dün piyasaların kapanışından sonra bilançosunu açıklayan Netflix'in geliri ve karı, ilk çeyrekte beklentileri aştı. Buna karşın şirketin hisseleri, ikinci çeyrek gelir tahmininin beklentilerden zayıf kalması sonrasında yüzde 10'a yakın değer kaybetti.

Petrol fiyatlarının geri çekilmesiyle enerji hisselerinde yaşanan düşüş dikkati çekti. APA Corporation'ın hisseleri yüzde 5,7, Valero Energy'nin hisseleri yüzde 7,5, Occidental Petroleum'un hisseleri yüzde 5,4, ExxonMobil'in hisseleri yüzde 3,7 ve Chevron'un hisseleri yüzde 2,2 geriledi.

Kruvaziyer ve hava yolu gibi turizmle ilişkili sektörlerdeki şirketlerin hisse senetleri ise toparlanma gösterdi. Royal Caribbean'ın hisseleri yüzde 7,3, United Airlines'ın hisseleri yüzde 7,1 ve Expedia'nın hisseleri yüzde 4,5 arttı.