New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,05 artarak 50.668,97 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,58 artışla 7.563,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,91 kazançla 26.917,47 puana çıktı.

Açıklanan makroekonomik verilerle jeopolitik gelişmeler takip edilirken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Yapay zeka veri bulutu şirketi Snowflake'in hisselerindeki yüzde 36'dan fazla artış da diğer teknoloji hisselerini yukarı taşıyarak endekslerdeki pozitif seyre katkı yaptı.

Axios haber platformunda yer alan ve iki ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre, ABD ile İran arasında bir mutabakata varıldı.

Haberde, ABD'li ve İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programı konusunda müzakerelerin başlatılmasına yönelik 60 günlük bir mutabakat metni üzerinde anlaşmaya vardığı ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın buna henüz nihai onayı vermediği aktarıldı.

Söz konusu mutabakat metni imzalanırsa Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir kısıtlama olmaksızın ticari gemilerin geçişine açılacağı kaydedilen haberde, buna mukabil ABD'nin de İran limanlarına yönelik uyguladığı deniz ablukasını kaldıracağı belirtildi.

Bu gelişmelerle Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.20 itibarıyla yüzde 0,5 azalarak 93,78 dolar oldu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD Ticaret Bakanlığının ocak-mart dönemine ait Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminlerine göre ülke ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1,6 büyüme kaydetti. Öncü tahminlerde, ABD ekonomisinin 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüdüğü öngörülmüştü.

Ülkede kişisel gelirler nisanda aylık bazda artış beklentilerinin aksine yüzde 0,1'den daha az azalış kaydederken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,5 ile beklentiler dahilinde artış gösterdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de nisanda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,3 arttı.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 23 Mayıs ile biten haftada 215 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı da nisanda yüzde 7,9 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD'de yeni konut satışları, nisanda aylık yüzde 6,2 azalarak beklentilerin altına indi.

Analistler, açıklanan ekonomik verilerin Fed'in sıkı para politikasını sürdürmesi için bir hareket alanı sağladığını kaydetti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, gelecek bir ila iki çeyrek içinde enflasyonda gerileme görülmezse faiz artırımı gerekebileceğini belirterek, "Şu anki görüşüm, risklerin iş gücü piyasasındansa, enflasyon tarafına doğru daha fazla kaymış olduğu yönünde." ifadesini kullandı.

New York Fed Başkanı John Williams da mevcut politika duruşunun yerinde olduğu şeklindeki görüşünü yinelerken, enflasyonun kısa vadede yüksek seyretmesini, yılın ilerleyen dönemlerinde ise baskıların hafiflemesini beklediğini dile getirdi.