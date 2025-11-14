New York borsasında sert düşüş

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 1,65 azalarak 47.457,22 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,66 azalışla 6.737,49 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,29 kayıpla 22.870,36 puana indi.

Yüksek değerlemelere dair endişelerle teknoloji hisselerinden çıkış sürerken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Analistler, yatırımcıların özellikle teknoloji ve yapay zekayla ilgili şirketlerin yerine, sağlık, malzeme ve finans gibi daha dirençli sektörlere yöneldiğini belirterek, bu dönüşümün bugün daha da yoğunlaştığını kaydetti.

S&P 500 endeksinde en büyük ağırlığa sahip olan çip şirketi Nvidia, yüzde 3,6 değer kaybıyla piyasalardaki düşüşe öncülük etti.

Tesla'nın hisseleri yüzde 6,6, Broadcom'un hisseleri yüzde 4,3, Alphabet'in hisseleri yüzde 2,9, Amazon'un hisseleri yüzde 2,7 ve Microsoft'un hisseleri yüzde 1,5 geriledi.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın federal hükümete ocak ayı sonuna kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısını imzalaması sonrasında, ülke tarihinin en uzun kapanması son buldu.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), kapanma dolayısıyla açıklanması aksayan veri bültenlerinin revize edilmiş yayım tarihlerinin duyurulacağını bildirdi. BLS, durumu tam olarak değerlendirmek ve yayım tarihlerini kesinleştirmenin zaman alabileceğini kaydetti.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett de ekim ayı istihdam raporunun işsizlik oranı verileri olmadan yayımlanacağını söyledi.

Analistler, yatırımcıların yayımlanacak "veri seline" hazırlandığını belirterek, ancak verilerin toplanmasındaki boşluklar nedeniyle bu raporların eksik ya da güvenilmez olabileceğinden endişe duyulduğunu ifade etti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında politika faizini düşüreceğine yönelik beklentilerin de azalmasının da piyasalarda baskı oluşturduğunu dile getiren analistler, gelecek hafta açıklanacak ekonomik veriler ve Nvidia'nin bilançosunun takip edileceğini aktardı.

Bu gelişmelerle piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi yüzde 15 artarak 20,16 değerine ulaştı.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, 4 baz puan artışla yüzde 4,12'ye yükselirken, dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 99,16 seviyesine düştü.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 63'ten yüzde 52'ye geriledi.

Türkiye saatiyle gece yarısı itibarıyla kripto para birimlerindeki günlük kayıp da bitcoin için yüzde 3,5 ve ethereum için yüzde 7 oldu.

Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlerde maliyetleri düşürmek amacıyla yaklaşık 15 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığı bildirilen Verizon'un hisseleri yaklaşık yüzde 1 arttı.