New York Borsası’ndan Blockchain hamlesi: Tokenlaştırılmış menkul kıymetler için 7/24 işlem platformu

DENIZ GÜLDAĞ / NEW YORK

NYSE tarafından yapılan duyuruda, söz konusu platformun düzenleyici kurumlardan onay almasının hedeflendiği belirtildi. Platformun hayata geçiş tarihi ise, gerekli izinlerin alınmasına bağlı olduğu için henüz netleşmedi.

Yeni platform sayesinde şirketler, menkul kıymetlerini blockchain üzerinde dijital tokenlar olarak temsil edebilecek. NYSE, bu altyapının kripto para borsalarına benzer şekilde haftanın yedi günü, günün 24 saati işlem imkânı sunacağını vurguladı. Ayrıca işlemlerin anında gerçekleşeceği ifade edildi.

Açıklamada, kullanıcıların işlemlerini finanse etmek için değeri dolara sabitlenmiş stablecoin’leri (Tether’in USDT’si, Binance’in BUSD’si gibi) kullanabileceği de belirtildi.

Wall Street’in önde gelen kurumları, Trump yönetiminin kripto dostu politikalara yönelmesinden aldığı cesaretle tokenizasyon alanındaki girişimlerini hızlandırıyor. JPMorgan Chase’in varlık yönetimi kolu, Aralık ayında ilk tokenleştirilmiş para piyasası fonunu piyasaya sürdü. Goldman Sachs, Bank of New York Mellon ve State Street, müşterilerin para piyasası fonlarındaki paylarını dijital tokenlar aracılığıyla saklayabilmesini sağlayan projeler açıkladı.

Bu arada, Wall Street Journal’in ön sayfasından duyurduğu haberde, NYSE’nin bu son adımının, geleneksel finans ile blockchain teknolojisi arasındaki entegrasyonun derinleştiğine işaret ettiğine dikkat çekildi. Borsa çevreleri, NYSE’nin bu son hamlesini, küresel sermaye piyasalarında işlem saatleri ve altyapı açısından önemli bir dönüşümün habercisi olarak değerlendiriliyor.