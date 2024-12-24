  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Noel tatili öncesi New York borsası güne yatay seyirle başladı
Takip Et

Noel tatili öncesi New York borsası güne yatay seyirle başladı

New York borsası, Noel tatili öncesi yatay seyirle güne başladı. İşlem hacminin zayıf olması ve American Airlines hisselerinin teknik sorun nedeniyle yüzde 2'ye yakın değer kaybetmesi dikkat çekti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Noel tatili öncesi New York borsası güne yatay seyirle başladı
Takip Et

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,02 artışla 42.916,48 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,18 artarak 5.984,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 artışla 19.818,47 puana ulaştı.

Bu hafta Noel tatili nedeniyle işlem hacminin zayıf olmasının beklendiği pay piyasalarında açılışta pozitife yakın yatay bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gevşeme sürecinin uzayacağına yönelik sinyalleri sonrasında yükseliş eğilimini sürdüren ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, yüzde 4,62 seviyesine çıktı.

Kurumsal tarafta ise American Airlines'ın hisseleri, şirketin hava yolu seyahatinin en yoğun olduğu Noel arifesinde teknik bir sorun nedeniyle ABD'deki tüm uçuşlarını kısa süreliğine durdurmasının ardından yüzde 2'ye yakın değer kaybetti.

Noel tatili dolayısıyla bugün erken kapanış yapacak Amerikan borsaları, yarın ise kapalı olacak.

TCMB'den iki yeni TL depo alım ihalesiTCMB'den iki yeni TL depo alım ihalesiEkonomi

 

İşverene asgari ücret desteği sürecek! Tutar 1000 liranın üzerine çıkabilirİşverene asgari ücret desteği sürecek! Tutar 1000 liranın üzerine çıkabilirEkonomi

 

Borsa Haberleri
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
New York borsası günü yükselişle kapattı
New York borsası günü yükselişle kapattı
Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı