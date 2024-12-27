Noel tatili sonrası New York borsası yatay seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,07 artarak 43.325,80 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,04 azalışla 6.037,59 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 azalarak 20.020,38 puana geriledi.

ABD'de çarşamba günü Noel dolayısıyla kapalı olan pay piyasalarında, tatilden sonraki ilk işlem gününde yatay bir seyir izlendi.

Analistler, Noel tatili nedeniyle hafta boyunca işlem hacminin düşük seviyelerde kalmasının beklendiğini belirtti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecinin uzayacağına yönelik sinyalleri sonrasında yukarı yönlü seyrini koruyan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,64 ile mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 4,58 seviyesinde dengelendi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 21 Aralık ile biten haftada 219 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 1 milyon 910 bin ile Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Analistler, ABD'de işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin iş gücü piyasasının soğumasına karşın hala gücünü koruduğuna işaret ettiğini belirtti.