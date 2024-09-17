Pazar günü Sakarya’da makarna fabrikası patlayan Oba Makarna dün işleme kapatılmıştı. OBAMS bugün yeniden işleme açıldı.

Şirketin hisseleri açılışta yüzde 8’in üzerinde değer kaybıyla başladı. Daha sonra bu kayıp yüzde 7 seviyesine geriledi.

Oba Makarna hisselerinde son durum ne?

Saat 11.00 itibarıyla Oba Makarnacılık San. Ve Tic. A.Ş’nin hisse fiyatı yüzde 7,38 değer kaybıyla 32,88 TL’den alıcı buluyor.

Oba Makarnacılık, pay geri alım programı başlattı

Oba Makarnacılık, pay geri alım programı başlattığını duyurdu. Şirketin Yönetim Kurulu tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Hendek fabrikasında yaşanan yangın sonrası oluşabilecek kayıpların önlenmesi ve pay sahiplerinin korunması amacıyla pay geri alımı yapılacağı belirtildi. Geri alıma konu olacak pay miktarı, şirketin çıkarılmış sermayesinin %2,09’unu temsil eden 10 milyon adet olarak belirlendi. Geri alım için ayrılan fon ise 400 milyon TL olarak açıklandı. Pay geri alım programı 1 yıl süresince geçerli olacak ve ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacak.

Fabrika 3-6 ay içinde yeniden açılacak

Oba Makarnacılık, Hendek tesisinde meydana gelen kazanın ardından, olağan üretim faaliyetlerine 3-6 ay içinde başlanabileceğini öngörüyor. Şirket, sigorta şirketinin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve patlamanın mali boyutuna ilişkin bilgilerin belirlendiğinde paylaşılacağını açıkladı.

Sakarya’daki fabrika patlaması

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren makarna fabrikasındaki siloların yanındaki bölümde patlama meydana geldi.

Yaşanan patlamada 1 kişi ölürken 30 kişi yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangın saatler sonra söndürüldü.