Oba Makarna işlem görmeye başlayacak

Oba Makarna 17 Eylül'de işlem görecek.

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, Oba Makarna 17 Eylül 2024 tarihinden itibaren işlem görecek.

Açıklamada, "OBAMS.E işlem sırası, şirketten istenen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması sebebiyle 17 Eylül 2024'te (Yarın) seans başlangıcı itibarıyla işleme açılacaktır" denildi.

Diğer yandan Oba Makarna da özel durum açıklaması yaparak kazaya ilişkin bilgilendirme yaptı. Fabrikanın 3-6 ay içinde üretime başlayacağı belirtilen açıklamaya göre, 15 Eylül 2024 günü meydana gelen kazada bir çalışan yaşamını yitirdi.

Yaralılarıın bir kısmının tedavisi tamamlandı, tedavisi devam eden 13 hastanın süreci yakından takip ediliyor.

Hasar tespiti için sigorta şirketinin ekspertiz ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, "Fabrikamızın yeniden faaliyete geçebilmesi için alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken işlemler ile ilgili olarak sigorta şirketinin hasar tespit çalışmalarının kesinleşmesi beklenmektedir.

Kesin olmamakla birlikte, tesisimizin olağan üretim faaliyetlerine 3-6 ay arasında başlanabileceği öngörülmektedir.

Diğer taraftan patlamanın sebep olduğu hasarın mali boyutuna ilişkin tahminleri ve/veya bilgileri, belirlendiğinde ivedilikle paylaşıyor olacağız" ifadeleri yer aldı.