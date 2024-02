Oba Makarna'nın halka arzına 4,9 kat talep

Takip Et

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 22 - 23 Şubat tarihlerinde, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Ünlü Menkul, Ziraat Yatırım ve QNB Finans Yatırım Konsorsiyum Liderliğinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile gerçekleşti.

Ünlü Menkul'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin çıkarılmış sermayesinin 407.169.500,00 TL’den 479.421.759,00 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilen 72.252.259,00 TL nominal değerli toplam 72.252.259 adet C Grubu pay ve mevcut ortaklar Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait 12.042.043,00 nominal değerli 12.042.043 adet C

Grubu pay ile Turkey Pasta Holding Ltd’ye ait 12.042.043,00 TL nominal değerli 12.042.043 adet C Grubu pay halka arz edildi.

Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 39,24 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 3.780.238.178 TL olarak gerçekleşti.

Halka arzda; halka arz edilen 96.336.345 TL nominal değerli payların 4,9 katına denk gelen 472.215.123 TL nominal değerli talep geldi. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,7 katı, Grup Çalışanlarının tahsisat tutarının yaklaşık 1,2 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 8,6 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 3,4 katı talep geldi.