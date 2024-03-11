Odine’in talep toplama tarihleri belli oldu

Odine’in halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) halka arzını onaylamasının ardından Odine için pay başına 30 TL fiyattan 13-14-15 Mart tarihlerinde talep toplanacak.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. eş liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda 44.200.000 TL nominal pay satışa sunulacak. Halka arzın 22.100.000 TL nominal tutarındaki kısmı sermaye artırımı, 22.100.000 nominal TL tutarındaki kısmı ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirilecek. Büyüklüğünün 1.3 milyar TL’nin üzerinde gerçekleşmesi beklenen halka arzın tamamlanmasının ardından şirketin sermayesinin % 40’ı BİST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

Dolaşımdaki pay miktarı 1 yıl boyunca artırılmayacak

Telekom sektörünün en etkili yayın kuruluşlarından biri olan, İngiltere merkezli Capacity Media’nın 2023 yılında yayınladığı 20 Top Telco Vendors Power List’deki ilk ve tek Türk şirketi olan Odine’in halka arzında satışa sunulacak payların % 60’ı yurt içi bireysel yatırımcıya tahsis edilecek. Payların % 35’i yurt içi kurumsal yatırımcıya, % 5’i de yurt dışı kurumsal yatırımcıya ayrılacak. Halka arzdan sağlayacağı kaynağın % 52,5-62,5'ini yurt dışındaki büyüme hedeflerini destekleyecek şekilde kullanılacak olan Odine, gelirin % 30-40’ını da işletme sermayesi olarak değerlendirecek. Gelirin geri kalanı da ileri teknolojiler içeren yenilikçi projelerin tamamlanmasına ayrılacak. Öte yandan, Odine’in payları BİST’te işlem görmeye başladıktan sonra 1 yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde ek bir satış yapılmayacak.

Borçsuz ve güçlü nakit pozisyonu ile yurtdışı adımları hızlanacak

Türkiye’nin en büyük operatörlerinden biri için Türkiye’nin ilk ticari bulut telekom altyapı çözümünü başarı ile kurduklarını belirten Odine CEO’su Alper Tunga Burak, “Kurduğumuz telekom bulut altyapısı, büyüklük ve veri işleme kapasitesi bakımından dünyadaki ilklerden biri. Bu proje neticesinde sahip olduğumuz bilgi birikimi, benzer ölçekte uluslararası telekom bulut altyapısı projelerini de gerçekleştirebilecek teknik kapasiteye ulaşmamızı sağladı. Şimdi sırada telekomünikasyon veri şebekesi hizmetlerimizi, halihazırda ses şebekesi çözümlerimiz ile yıllardır iş yaptığımız global pazara taşımak var. Yurt dışında büyümek adına satış ve pazarlama dahil önemli yatırımlar için gerekli adımları atmaya başladık” diye konuştu.

Odine’in özkaynaklarla güçlendirilmiş bir finansman yapısına sahip olduğunun altını çizen Burak, “Borçsuz ve bağımsız bir mali yapıya sahibiz. Bugüne kadar geliştirdiğimiz yazılım ve gerçekleştirdiğimiz projeleri, özkaynaklarımız ile finanse ettik ve herhangi bir banka kredisi borcumuz da bulunmuyor. Likit varlıkları güçlü bir şirketiz. 2023 sonu itibarıyla 311,5 milyonu aşkın net nakit pozisyonuna sahibiz. Ayrıca 31 Aralık 2023 tarihli bilançomuzda cari oranımız 1,60, yani dönen varlıklarımız kısa vadeli yükümlülüklerimizin üzerinde. Bu yapı finansman için üçüncü taraflara bağımlılığımızı da azaltıyor”.

Yatırımcı global pazarda büyümeye kararlı bir şirkete ortak olacak

Odine’in aktif büyüklüğünün 2023 yılında yaklaşık iki katına çıkararak 1.346 milyon lirayı aştığını vurgulayan Burak, şu değerlendirmede bulundu: “2021 yılının sonunda 121,5 milyon lira olan özkaynaklarımız, 2023 yılının sonunda 690,7 milyonun üstüne çıktı. 2023 yılında net satışlarımız ise 2022 yılına kıyasla yüzde 135’in üzerinde bir artışla 771 milyon liranın üzerine yükseldi. Net dönem karımız ise 2023 sonu itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 84,67'lik artışla 250 milyon liranın üzerine çıktı. Kurduğumuz model ile uluslararası alanda tüm telekom operatörlerine, ticari operasyonlarını sürdürebilmeleri için gereken altyapı donanımını, depolama hizmetini ve ağ ortamını sağlıyoruz. Ayrıca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) liderliğinde gerçekleştirilen 5. Nesil (5G) Mobil Haberleşme Altyapısının Geliştirme Projesi’nde de yer alıyoruz. Yurt dışında büyümek adına da satış ve pazarlama dahil önemli yatırımlar için gerekli adımları atmaya başladık. Dolayısı ile bize ortak olacak yatırımcı, Türkiye’de rüştünü ispatlamış, halihazırda 17 ülkeye hizmet ihraç eden ve global pazardaki operasyonlarını büyütmek için gerekli adımları atmaya başlamış bir şirkete ortak olacak. Halka arzda temel isteğimiz yatırımcı rekoru kırmak değil. Bize gerçekten inanan, önümüzdeki dönemler için planlarımızı yakından takip edecek, uzun soluklu düşünen yatırımcıların bize ortak olmasını arzu ediyoruz.”