OpenAI haberi teknoloji hisselerini sarstı

OpenAI'ın iş ortakları arasında yer alan SoftBank ve Oracle hisseleri, Wall Street Journal'ın şirketin son dönemde satış ve yeni kullanıcı hedeflerini tutturamadığı yönündeki haberinin ardından satış baskısı görüyor. Haber, teknoloji şirketlerinin yapay zekâ yatırımlarına yönelik harcama iştahına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

SoftBank hisseleri Tokyo işlemlerinde yüzde 11'e kadar gerilerken, ABD vadeli işlemler öncesinde CoreWeave, Oracle ve Advanced Micro Devices (AMD) hisselerinde yaklaşık yüzde 3 düşüş görüldü. Piyasalar, OpenAI'nin çok sayıda şirketle iş birliği bulunmasına rağmen, özellikle Nvidia, SoftBank, Oracle, Microsoft, CoreWeave ve AMD'yi yapay zekâ yatırımlarının temel göstergeleri olarak izlemeye devam ediyor.

Bloomberg News'in haberine göre, yatırımcılar teknoloji şirketlerinin daha önce açıkladıkları büyük ölçekli yapay zekâ altyapı yatırımlarına bağlı kalıp kalmayacağına dair sinyalleri yakından takip ediyor. Piyasalarda, harcamalarda yavaşlama işaretlerinin sektör geneli için olumsuz algılanabileceği, buna karşılık harcamalarda çok hızlı artışın ise yatırım getirileri ve sürdürülebilirlik konusunda soru işaretleri yaratabileceği değerlendiriliyor.