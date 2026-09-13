OpenAI'nin halka arz 2027'e kaldı: CEO'dan güvenlik vurgusu

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OpenAI CEO'su Sam Altman, Fortune'a verdiği röportajda şirketin halka arz planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fortune dergisinin cumartesi günü yayımladığı röportaj videosuna göre Altman, mevcut dönemin halka arz için "uygunsuz bir zaman" olduğunu söyledi.

Altman, OpenAI'nin 2026 yılında halka arz yapmayacağını ve halka arzın gelecek yıla kadar gerçekleşmeyeceğini ifade etti.

OpenAI'nin teknolojiyle ilgili güvenlik endişelerini gidermeye odaklandığını belirten Altman, şirketin bu nedenle halka arz yerine güvenlik çalışmalarına öncelik verdiğini söyledi.

"Kimsenin bu kadar büyük bir riske girmemesi gerekiyor"

Altman, yapay zekanın insanlık açısından oluşturabileceği risklere de dikkat çekti.

On yılın sonuna kadar yapay zekanın herkesi öldürme ihtimalinin yüzde 10 seviyesinde olmasının kabul edilemez olduğunu belirten Altman, yapay zeka alanında yeni bir döneme girildiğini söyledi.

Altman, "Bence şu anda yeni bir çağa giriyoruz ve geçmişte diğer çağlara girdiğimiz gibi, hem bu fikrin tüm insanlığa fayda sağlamasını hem de kimsenin bu kadar büyük bir riske girmemesini sağlamak için farklı davranmamız gerekecek" dedi.

Altman'ın açıklamaları, Anthropic CEO'su Dario Amodei ve xAI Corp. kurucu ortağı Elon Musk'ın da yapay zeka teknolojisinin insanlık için oluşturduğu riskler nedeniyle yapay zeka geliştirme hızının yavaşlatılması gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından geldi.

Üç önemli yapay zeka şirketinin yöneticilerinin bu konuda aynı görüşte birleşmesi, sektörde nadir görülen bir fikir birliği olarak değerlendirildi.

"Temel ilke kontrolü kaptırmamak olmalı"

Altman, Fortune'a verdiği röportajda yapay zekanın gelecekte kontrolü ele geçirmesi riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

OpenAI CEO'su, "Bence hepimizin üzerinde hemfikir olması gereken temel bir ilke, geleceğin kontrolünü yapay zekaya kaptırma riskini göze alacak eylemlerde bulunmamamız gerektiğidir" ifadelerini kullandı.

OpenAI, haziran ayında gizli bir şekilde halka arz başvurusunda bulundu. Ancak şirket, halka arzın zamanlamasının henüz kesinleşmediğini belirtmişti.

Anthropic'in ise bu yılın başlarında SpaceX'in ek tahsis seçeneği dahil 86,2 milyar dolarlık rekor halka arzını geride bırakabilecek kendi halka arzı için hazırlık yaptığı aktarıldı.