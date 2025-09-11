'Operasyon' haberi, Tekfen Holding'e sert satış getirdi: Tekfen Holding'den KAP'a açıklama

Can Holding'e ait televizyon kanalları ile, Doğa Koleji Bilgi Üniversitesi ve Energy Qetrol şirketlerine bu sabah mahkeme kararı ile el konulması, Tekfen Holding hisselerini vurdu.

Can Holding'in bağlı ortaklıkları üzerinden Tekfen Holding'de ortaklığı bulunması yatırımcıların Tekfen hisselerini satmasına yol açtı.

Tekfen Holding hisseleri yüzde 9,10 düşüşle 83,05 TL seviyesine kadar geriledi. Hisse için bugüne yönelik belirlenmiş tavan ve taban fiyatlar 82,30-100,50 seviyesinde bulunuyor.

Tekfen Holding'den KAP'a açıklama

Tekfen Holding, TMSF tarafından Can Grubu şirketlerine el konulması sonrasında açıklama yaptı.

Holdingden yapılan açıklamada, Can Grubu şirketlerinin holding sermayesindeki pay oranının toplam %17.56 olduğu belirtilerek, "Açıklamamız saati itibariyle; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu hisselere veya Şirketimiz tüzel kişiliğine uygulanan herhangi bir tedbir ve benzeri yaptırım bulunmamaktadır." denildi.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"11.09.2025 günü sabah 08:00 sularında basın yayın organlarında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Can Holding ve bünyesindeki 121 şirketin malvarlığı değerlerine el konularak TMSF'nin kayyum olarak atandığı; ilgililer hakkında adli tedbir kararı verildiği ve bu konuda Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca basın açıklaması yapıldığı konusundaki haber ve gelişmelerden bilgi edinilmiştir.

Son durum itibariyle Şirketimiz sermayesi içinde Can Grubu şirketlerinden Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ'nin %11.36; MCN Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin %4.48, KCN Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin %1.72 oranında payları olup, Can Grubu şirketlerinin Şirketimiz sermayesindeki pay oranları toplamı %17.56'dır.

Açıklamamız saati itibariyle; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yukarıdaki basın açıklaması kapsamında söz konusu hisselere veya Şirketimiz tüzel kişiliğine uygulanan herhangi bir tedbir ve benzeri yaptırım bulunmamaktadır. Şirketimizin, yürütülen soruşturma kapsamında yer aldığına dair herhangi bir bilgi veya açıklama bulunmamaktadır."