Orzaks İlaç halka arz takvimi belli oldu

Orzaks İlaç halka arzı için geri sayım başladı.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ, halka arz kapsamında 29 Haziran-1 Temmuz 2026 tarihleri arasında yatırımcılardan talep toplayacak.

Şirketin payları, 69 TL sabit fiyatla satışa sunulacak.

Halka arz büyüklüğü 3,62 milyar TL

Halka arz kapsamında toplam 52 milyon 500 bin adet B Grubu pay yatırımcılara sunulacak.

69 TL'lik halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında toplam halka arz büyüklüğü 3 milyar 622 milyon 500 bin TL olacak.

Halka arzın 31 milyon 500 bin adetlik bölümü sermaye artırımı, 21 milyon adetlik kısmı ise mevcut ortak Yunus Emre Alimoğlu'nun ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda şirketin çıkarılmış sermayesi 307 milyon TL'den 338,5 milyon TL'ye yükselecek.

Sermaye artırımı yoluyla 2 milyar 173,5 milyon TL, ortak satışı yoluyla ise 1 milyar 449 milyon TL kaynak sağlanması hedefleniyor.

Talep toplama üç gün sürecek

Yatırımcılar, 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında üç iş günü boyunca 69 TL sabit fiyatla talepte bulunabilecek.

Halka arz sürecinde aracı kurum olarak İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ görev alacak.