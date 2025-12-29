Osmanlı Portföy Genel Müdürü Gerz'den borsa için iki senaryo

Şenay ZEREN

2026 yılına geri sayımın başladığı bu günlerde, ekonomi ve finans dünyasında yeni yıla ilişkin beklentiler de netleşmeye başladı. 2025 yılında jeopolitik risklerin yanı sıra, küresel ölçekte ABD Başkanı Donald Trump’ın birçok ülkeye uyguladığı ek gümrük vergileri; yurt içinde ise politik tansiyonun yükselmesi piyasalar üzerinde baskı oluşturdu.

2025 yılının başında Borsa İstanbul için yıl sonu hedefleri 14.000–15.000 puan aralığında yoğunlaşırken, yılın sonuna yaklaşılan bugünlerde endeks 12.000 puan seviyesine dahi ulaşamadı. Borsa, 2025’in başından 19 Mart sürecine kadar yatırımcısına yaklaşık yüzde 10 kazanç sağlarken, siyasi gerilimin arttığı bu dönemde ilk tepki olarak yaklaşık yüzde 18 değer kaybetti. Söz konusu düşüşün ardından toparlanma çabası gösteren endeks, o tarihten bugüne ortalama yüzde 12 civarında yükseliş kaydetti. Yıl başından bu yana bakıldığında ise BIST 100 endeksinin toplam getirisi yaklaşık yüzde 15 seviyesinde gerçekleşirken, endeks tarihi zirvesini 26 Ağustos’ta 11.650 puanla gördü.

Ekonomistler, 2026 yılında dezenflasyon sürecinin devam edeceğini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimlerine hız keserek de olsa devam edeceğini öngörüyor. Bu beklentiler doğrultusunda, yeni yılda yatırımcıların borsaya olan ilgisinin artacağı tahmin ediliyor.

Fon piyasasında nasıl bir yıl geçti?

Kasım ayında fon piyasasında yaşanan gelişmeler yatırımcı güvenini kısmen zedelemiş olsa da, yatırım fonları son yılların en gözde yatırım araçları arasındaki yerini koruyor. Fonların toplam piyasa değeri 8 trilyon liranın üzerine çıkarken, fon yatırımcısı sayısı 6 milyona yaklaşmış durumda.

Fon türlerinin yıl başından bu yana sağladığı getirilere bakıldığında, yüzde 100 artışla kıymetli madenler fonları ilk sırada yer aldı. Yüzde 74 getiriyle serbest fonlar ikinci, yüzde 56 yükselişle katılım fonları üçüncü sırada bulunurken; hisse senedi fonları ise yüzde 20 getiriyle yatırımcısını en az sevindiren fon türü oldu.

Peki, 2026 piyasa beklentileri nasıl şekilleniyor? Osmanlı Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Gerz ile konuştuk.

Borsa İstanbul'un, hızlı bir yükseliş trendine girmemesinin önündeki en önemli sorunlar nelerdir?

Borsa İstanbul'un önünde; yüksek faiz engeli ile birlikte enflasyon muhasebesinin yarattığı değerleme zorluğu, çeşitli el koyma ve kayyum atama işlemlerinin yarattığı hukuki risk algısı ve son aylarda iyice artan manipülatif hisse senedi işlemleri bulunuyor.

Yabancı ve uzun vadeli yerli yatırımcının borsaya ilgisi her geçen yıl azalıyor. İzin verilen halka arzlarda büyük ve kaliteli şirketlerin olmaması ve küçük hisse halka arzlarının spekülatif iniş ve çıkışları da ciddi yatırımcıların güvenini azaltıyor. Tüm bu nedenlerden dolayı, BIST-100 Endeksi yükselişte zorlanıyor.

2026 yılı özelinde bakarsak, borsa için iyimser misiniz yoksa iyimser senaryolarınızı ötelediniz mi; 2026'da borsanın önündeki en büyük risk ne olacak?

2026'da faizlerin düşmeye devam etmesiyle, borsanın iyimser ihtimalle 16.000-17.000; kötümser ihtimalle ise 14.000-15.000 civarında olması beklenebilir.

2026'da makroekonomik riskler kademeli olarak azalacak ama Türkiye'ye özgü siyasi ve hukuki endişeler risk algısını canlı tutacak. Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) uyum süreci tekrar canlanırsa, kurumsal yönetim, hukuk ve demokrasi zafiyetleri dengelenebilir.

Fon piyasasında bu yıl en çok para piyasası, kıymetli maden ve döviz fonlarını konuştuk. 2026'da nasıl bir tablo bizi bekliyor? Hangi fon türü sizin gözdeniz?

2026 yılında para piyasası ve kıymetli maden fonları yıla popüler başlasa da, faizlerin inmesi ve altının yataya girmesiyle yatırımcı ilgisi hisse fonlarına kayabilir.

Biz gayrimenkul sektörüne ilginin canlanmasıyla gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) hisselerinde de potansiyel gördüğümüz için, aylık temettü ödeyen bir GYO borsa yatırım fonu (BYF) kurduk.

Osmanlı Portföy model varlık dağılımı önerimiz, yüzde 35 TL sabit getirili, yüzde 25 hisse fonu, her biri yüzde 10 olmak üzere altın, ABD teknoloji hisse, Eurobond ve GYO BYF'si içeriyor.

Globalde nasıl bir 2026 yılı bekliyorsunuz ve Türkiye bu tablonun neresinde olur?

Küresel görünümde, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimleri ve doların seyri belirleyici olacak. Faizi düşen doların zayıf seyretmesi, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere sermaye girişini teşvik eder. Ancak, Türkiye'nin sermaye akışlarından eskisi gibi faydalanması için siyasi, hukuki ve demokrasi alanında AB gibi bir dış çıpaya ihtiyacı var.