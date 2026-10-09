Osmanlı Portföy'ün altın fonu Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlıyor
Osmanlı Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu, 9 Ekim itibarıyla OPGLD koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.
Osmanlı Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu, 9 Ekim 2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da OPGLD işlem koduyla işlem görmeye başlayacak.
Fonun birim pay değeri 96,706477 TL olarak açıklandı.
Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) 8 Ekim 2026 tarihinde yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu, Borsa İstanbul'un Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak.