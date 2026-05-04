Oyak Yatırım'da temettü ödeme tarihi belli oldu

Oyak Yatırım Menkul Değerler'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildiriye göre, 27 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda onaylanan kar payı dağıtımı, 30 Nisan 2026 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda 6 Mayıs 2026'da başlatılacak.

Açıklamaya göre OYYAT payları için 1 TL nominal değerli pay başına brüt 3,7742886 TL, net 3,2081453 TL nakit temettü ödenecek. Brüt temettü oranı yüzde 377,42886, net temettü oranı ise yüzde 320,81453 olarak açıklandı. Stopaj oranı yüzde 15 olacak.

Şirket, halka açık pay sahibi hissedarların hesaplarına kar payının T+2 valörlü olarak yansıtılacağını bildirdi.

Buna göre teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 6 Mayıs 2026, ödeme tarihi 8 Mayıs 2026 ve kayıt tarihi 7 Mayıs 2026 olarak duyuruldu.