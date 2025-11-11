PAHOL kişi başı kaç lot düşer? Pasifik Holding katılım endeksine uygun mu? soruları araştırılıyor. Borsa İstanbul’da halka arz için günde sayan dev şirketin sürece ilişkin detayları araştırılıyor.

PAHOL KİŞİ BAŞI KAÇ LOT DÜŞER?

12-13-14 Kasım tarihlerinde talep toplayacak olan Pasifik Holding A.Ş.’nin kişi başı dağıtması beklenen lot miktarının şu şekilde olması bekleniyor;

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *

150 Bin katılım 10666 Lot (15999 TL).

250 Bin katılım 6400 Lot (9600 TL).

350 Bin katılım 4571 Lot (6856 TL).

500 Bin katılım 3200 Lot (4800 TL).

700 Bin katılım 2285 Lot (3427 TL).

1 Milyon katılım ~ 1454 Lot (2181 TL).

6 Milyon katılım ~ 1000 Lot (1500 TL).

2 Milyon katılım ~ 727 Lot (1090 TL).

Pasifik Holding A.Ş. (PAHOL) halka arzında halka arzında bireysel yatırımcılara 1.600.000.000 lot hisse ayrıldı. (Lot fiyatı 1,50 TL) Halka arza 300 bin kişinin katılması halinde 5333 lot, 400 bin kişinin katılması halinde 4000 lot, 500 bin kişinin katılması halinde ise 3200 lot dağıtım yapılması beklenebilir ancak son dönemde yalnızca 2 halka arz gerçekleşmesi ve öncesinde yapılan halka arzlara katılımın düşük olması sebebiyle PAHOL halka arzına katılım sayısını tahmin etmek oldukça güçtür. Bu sebeple rakamlarda önemli farklılıklar oluşabilir. Not: Son yapılan Dof Robotik halka arzına 340 bin kişi, Ecogreen halka arzına 478 bin kişi başvurdu.

Pasifik halka arzında yüksek başvurulu yatırımcılara oransal dağıtım gerçekleşecek. Yüksek başvurulu yatırımcı dilimine girebilmek için minimum 100.001 lot talep yapmak gerekiyor.

PASİFİK HOLDİNG KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

HAYIR. Pasifik Holding katılım endeksine uygun değil. Pasifik Holding A.Ş.’in (PAHOL) 12–14 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan halka arz sürecinde, şirketin BIST Katılım Tüm Endeksi’ne uygun olup olmadığı yatırımcıların merak ettiği başlıklardan biri oldu. Resmi izahnameye göre, halka arz edilecek payların katılım endeksi kriterlerini karşılayıp karşılamadığı veriler netleşmiş değil.

Finansal platformlarda yer alan bilgilere göre, şirketin bağlı bulunduğu grup bünyesinde yer alan bir iştiraki olan Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO) katılım endeksine dahil değil olarak belirtilmiş durumda.

Bu durum, grubun tüm şirketleri için otomatik olarak “katılım endeksine uygun” tanımının geçerli olmayabileceğini gösteriyor.

Katılım endeksine uygunluk, faizsiz finans ilkeleri, helâl yatırım kriterleri ve endeks bileşeni olma gibi şartlara bağlı.

Halka arzını düşünen yatırımcılar açısından bu ayrım önem arz ediyor; endekse dahil olmayan hisseler, katılım finans prensipleri çerçevesinde değerlendiren yatırımcı kitlesi açısından “helal yatırım” listenin dışında kalabilir.