PAHOL ne zaman işlem görecek? Pasifik Holding halka arz sonuçları ne zaman? yatırımcıların merakla beklediği ve yakından takip ettiği Pasifik Holding halka arzı araştırılıyor. 12 Kasım Çarşamba günü talep toplayacak şirketin halka arzının ne zaman sonuçlanacağı araştırılıyor.

PAHOL NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Pasifik Holding A.Ş. (PAHOL) hisselerinin Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlanacağı gün henüz kesin olarak açıklanmış durumda değil. Halka arz süreciyle ilgili resmi bilgilere göre, hisselerin talep toplayacağı tarihler 12-13-14 Kasım 2025 olarak belirlendi. Talep toplama tamamlandıktan sonra, dağıtım işlemlerinin ardından ilk işlem günü belirleniyor.

Halka arz izahnamesinde payların “Yıldız Pazar”da işlem göreceği yönünde bilgi yer alıyor.

PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN?

Borsa İstanbul’un merakla beklediği Pasifik Holding (PAHOL) halka arzında talep toplama süreci büyük bir ilgiyle tamamlandı. 12-13-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşen üç günlük talep toplama döneminde, yatırımcılardan gelen yoğun talep, halka arzın başarısını şimdiden tescilledi. Milyonlarca yatırımcı, 1,50 TL fiyattan katıldığı bu büyük arzın sonuçlarının ne zaman netleşeceğini öğrenmek için geri sayıma başladı.

Halka arz takvimine göre, Pasifik Holding’in tahsisat ve dağıtım sonuçlarının, talep toplama döneminin bitimini takip eden birkaç iş günü içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Genellikle büyük halka arzlarda bu süre, talep toplamanın sona erdiği 14 Kasım Cuma gününü takiben, en geç 17 Kasım Pazartesi veya 18 Kasım Salı günleri olarak öngörülmektedir. Sonuçların kesinleşmesinin ardından, hisselerin Borsa İstanbul’da "PAHOL" koduyla işlem görmeye başlayacağı tarih de kısa süre içinde duyurulacaktır. Yatırımcılar, sonuçları aracı kurumlarının bildirimleri ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden takip edebilecekler.