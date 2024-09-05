Para piyasası fonları mevduat getirisini gölgede bıraktı!

Yatırım fonlarında 32 adet para piyasası bulunurken, bu fonlardan tek fon haricinde hepsi mevduat getirisini geride bırakmayı başardı. Mevduata alternatif olan ve likit kalmak isteyen yatırımcılar için iyi bir alternatif sunan para piyasası fonları yatırımcılarına aylık ortalama %4,42 getiri sağladı.





Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Fonu (DL2) %4.54’lük aylık getiri oranıyla listenin başında yer aldı. Aynı şekilde, Rota Portföy İkinci Para Piyasası Fonu (CFO) ve Rota Portföy Para Piyasası Fonu (RPP) %4.52'lik getiri oranlarıyla dikkat çekiyor. Dönemsel olarak öne çıkan fonları incelemek ve en yüksek getiri sağlayan temaları ve fonları incelemek ve tabloda kullanılan verilere www.fonbul.com adresinden ulaşabilirsiniz.